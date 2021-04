PROMO KFC Hanya Hari Ini 22 April 2021, Buka Puasa Bareng TBT 10 Ayam KFC Rp 90 Ribu di KFC Terdekat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali memiliki promo terbarunya untuk kamu nikmati hari ini, Kamis 22 April 2021.

Bisa banget untuk kamu yang ingin berbuka puasa bareng keluarga dan orang-orang tersayang.

Saat ini ada promo The Best Thursday (TBT) khusus hari Kamis.

Dimana kamu bisa mendapatkan 10 potong ayam goreng lezat kesukaan kamu cuma Rp90.000 aja.

KFC juga memiliki promo 5 ayam + 3 nasi KFC cuma 68 Ribuan saja.

Kemudian ada promo KFC AJIB, promo OMJ Grilled Sauce hingga Kombo Ramadhan KFC, KFC Krispy Burger dengan triple burger bikin puas makannya dan promo seru lainnya.

Baca juga: PROMO ALFAMART Hari Ini 22 April 2021, Promo Serbu Diskon Susu Sabun hingga Popok Bayi Hemat Banget

Baca juga: UPDATE PROMO INDOMARET Hari Ini 22 April 2021, Diskon Minyak Goreng Susu Deterjen hingga Telur Ayam

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

Promo TBT

BERBUKA PUASA MAKIN PUAS DENGAN PROMO THE BEST THURSDAY!⁠

⁠

Cuma dari Rp90.000 aja kamu bisa dapetin 10 potong ayam untuk dinikmati saat berbuka puasa loh KFC Lovers! Yuk buruan pesen di gerai KFC, GoFood, atau GrabFood!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA SATU HARI pada 22 April 2021⁠

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

Baca juga: PROMO Makanan Hari Ini 22 April 2021, Promo HokBen McD Jco KFC Pizza Hut & Burger King

Baca juga: PROMO KFC April 2021 Terbaru, Yuk Nikmati Menu KFC Harga Diskon Cuma Rp 40 Ribuan di KFC Terdekat