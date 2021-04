NENEK Nathalie Holscher Bongkar Kesalahan Fatal Sule, Oma Hetty Sebut Sule Sombong. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru 6 bulan menikah, rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule kini tengah di ujung tanduk.

Nathalie Holscher dikabarkan telah pisah ranjang dengan Sule.

Hal itu dibenarkan oleh sang nenek Oma Hetty.

"Udah gak di rumah itu ( Sule). Udah dari 2 hari yang lalu," bongkar Oma Hetty, nenek Nathalie Holscher, dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Cumi Cumi, Rabu 21 April 2021.

Diakui Nathalie Holscher kepada Oma Hetty, ia cukup tersiksa mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Sule.

Bahkan kesabaran yang selama ini Nathalie Holscher pendam pun luruh dan menemui batasnya.

Mendengar curhatan Nathalie Holscher, sang Nenek pun mengaku geram dan tak terima.

Bahkan, Oma Hetty memberikan 2 pilihan kepada Nathalie Holscher, bertahan atau keluar dari rumah Sule.

"Cucuku tersiksa. Dia bilang gak kuat Oma, gak kuat. Saya bilang kenapa? Dia bilang bla bla."

"Kalau kamu kuat ya kamu jalanin, kalau enggak ya udah, Take it or leave it !," ujar Oma Hetty, dilansir dari Youtube SCTV dan Cumi Cumi.