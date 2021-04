JAM Berapa Persija Main Hari Ini Kontra Persib, Cek Live Score Persija vs Persib Final Piala Menpora

ILUSTRASI - Perebutan bola pemain Persija dan Persib dalam Liga 1 2019, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019 lalu. Persija vs Persib akan bermain malam ini pada final Piala Menpora 2021 leg 1.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan duel seru Persija Jakarta vs Persib Bandung pada final Piala Menpora 2021 leg 1, Kamis, 22 April 2021 malam WIB.

Pertandingan Persija vs Persib berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta mulai pukul 20.30 WIB.

Duel Persija vs Persib dapat disiarkan live Indosiar atau update skor hasil Persija vs Persib via link live score di bawah ini.

Perjalanan Final

Maung Bandung - julukan Persib mencatatkan rekor tanpa kekalahan sejak babak penyisihan hingga semifinal.

Ezra Walian cs mencatatkan empat kemenangan dan dua kali imbang dari enam pertandingan yang telah dijalani.

Sedangkan, perjalanan Persija Jakarta ke final harus melalui fase yang sulit dan dramatis.

Mereka juga mengalami sekali kalah, sekali imbang dan babak semifinal yang harus dilewati melalui drama adu penalti.

Perjalanan Persija Jakarta ke Final

Semifinal Persija Menang Adu Penalti (4-3)