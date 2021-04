SPOILER One Piece Chapter 1011 Pesan Moral dari Sup Kacang Merah Link Download Komik Manga One Piece

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi penggemar One Piece ada kabar terbaru nih.

Manga One Piece chapter 1011 dijadwalkan resmi rilis pada Minggu 25 April 2021 menurut Mangaplus Shueisha.

One Piece merupakan kisah pertualangan kartun dari Jepang yang berhasil menyedot perhatian dunia.

Adapun bocoran jalan cerita atau spoiler One Piece chapter 1011 sumber Korea telah diunggah di Reddit.

Baca juga: Link Manga One Piece 1009 Sub Indo Download Komik One Piece Episode 1009 Sub Indo

Chapter terbaru arc Wano ini berjudul Anko no Jingi (The Moral Code of Red Bean Paste), atau dalam bahasa Indonesia bermakna Pesan Moral dari Sup Kacang Merah.

Sebagaimana judulnya, makanan sup kacang merah memiliki peran penting dalam cerita One Piece chapter 1011.

Di chapter ini, Eiichiro Oda akan menampilkan aksi Big Mom, Tama, Page One, Ulti, Nami, Usopp dan tentunya para supernova.

Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Simak spoiler One Piece chapter 1011 berikut.

Baca juga: Baca Manga One Piece 1009 Mangaplus di mangaplus.shueisha.co.jp ! Ini Link Baca Komik One Piece 1009

Spoiler One Piece Chapter 1011

Berdasarkan spoiler One Piece chapter 1011, cerita akan dimulai dengan Killer dan Kid yang ketakutan melihat Big Mom kembali terbang bahkan tanpa Zeus.