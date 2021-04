LIVE SCORE AC Milan vs Sassuolo Serie A - Cek Susunan Pemain & Update Skor Hasil Milan vs Sassuolo

Ilustrasi - Penyerang Kroasia AC Milan Ante Rebic (2ndL) merayakan dengan bek Italia AC Milan Alessio Romagnoli (kiri), penyerang Swedia AC Milan Zlatan Ibrahimovic dan penyerang Spanyol AC Milan Samuel Castillejo (kanan) setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola seri A Italia AC Milan vs Crotone pada 7 Februari 2021 di stadion San Siro di Milan. MIGUEL MEDINA / AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update skor hasil AC Milan vs Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-32, Rabu 21 April 2021 malam WIB.

Pertandingan AC Milan vs Sassuolo berlangsung di Stadion San Siro (Kota Milan) mulai pukul 23.30 WIB.

Duel AC Milan vs Sassuolo dapat disaksikan via live streaming atau update hasil AC Milan vs Sassuolo di link live score di bawah ini.

Kedua pelatih menurunkan skuad terbaik dalam formasi 4-2-3-1.

Meskipun, I Rossoneri - julukan AC Milan masih tampil tanpa striker anyar mereka, Zlatan Ibrahimovic.

Meskipun demikian, Rossoneri diprediksi tampil tancap gas guna mengeliminasi jarak dari Inter Milan, sang pemuncak klasemen.

Hanya, misi ini kembali dihadapkan kepada gangguan absennya pemain paling subur mereka, Zlatan Ibrahimovic.

Bomber veteran Swedia ini lagi-lagi absen buat laga kontra Sassuolo karena mengalami ketidaknyamanan pada otot jelang pertandingan.

Tercatat ini adalah keenambelas kalinya Ibra absen untuk Milan karena cedera musim ini.

Ia melewatkan 12 partai di Liga Italia dan 4 kali di Liga Europa.