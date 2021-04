Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini Minggu 25 April 2021 Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz

Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelaran Tinju Dunia pekan ini menyuguhkan duel Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz.

Pertarungan Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz memperebutkan gelar WBO kelas bulu yang disandang Navarrete.

Bagi Emanuel Navarrete, Christopher Diaz adalah ujian pertamanya mempertahankan gelar WBO kelas bulu yang diraihkan setelah mengalahkan Ruben Villa 9 Oktober 2020.

Saat itu, Navarrete berhasil meraih kemengan angka mutlak atas Ruben Villa.

Pertarungan Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz sesuai jadwal akan digelar di Silver Spurs Arena, Kissimmee, Minggu 25 April 2021.

Emanuel Navarrete Martinez adalah petinju asal Meksiko sekaligus ranking satu dunia.

Navarrete punya catatan rekor 33-1, 28 KOs atau rasio 79.41%. Sementara lawannya, Christopher Diaz adalah petinju Puerto Rico.

Pitufo Diaz sejauh ini mencatatkan rekor 26-2, 16 KO. Saat ini Diaz berada di ranking 19 dunia.

Saksikan siaran langsung Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz melalui link Live Streaming berikut ini:

Link 1