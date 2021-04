DP Hari Kartini 2021 Paling Kece dan Quote Jadi Wanita Tangguh Dalam Bahasa Inggris Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setiap tanggal 21 April di Indonesia diperingati sebagai Hari Kartini.

Rabu 21 April 2021 hari ini peringatan Hari Kartini yang muncul dari seorang wanita bernama R.A Kartini.

Sosok R.A Kartini merupakan wanita hebat yang telah membuat perubahan besar pada perempuan masa kini.

Khususnya di dunia pendidikan, wanita jaman dulu selalu dibatasi untuk mengenyam pendidikan.

Perjuangan R.A Kartini mendobrak sejarah sehingga wanita memiliki hak yang sama dengan orang laki-laki dalam segala hal.

Berikut ini kumpulan ucapan dan quotes penuh semangat Selamat Hari Kartini Happy Kartini Day dalam bahasa Inggris - Indonesia bagi semua kalangan, dikutip dari ruangguru.com

Serta gambar selamat hari Kartini untuk DP hp atau bisa buat update status di media sosial WA, FB, Instagram dan lainnya.

Inilah 30 ucapan dan quotes penuh semangat Selamat Hari Kartini

1. There is never beautiful lifewithout you. Happy kartini day.

Tidak ada hidup yang indah tanpa dirimu. Selamat hari kartini.