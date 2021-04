SEDANG LIVE, STREAMING Persib vs PSS - Cek Susunan Pemain & Update Hasil Sementara Persib vs PSS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Persib vs PSS Sleman dalam laga leg 2 semifinal Piala Menpora, pada Senin, 19 April 2021 malam ini WIB.

Pertandingan Persib vs PSS sendiri berlangsung, di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Duel Persib vs PSS pada leg kedua malam ini berlangsung mulai pukul 20.30 WIB.

Sesuai regulasi Piala Menpora babak semifinal, tim yang mencetak lebih banyak gol akan lolos ke babak final.

Jika dalam waktu normal masih imbang, maka penentu kemenangan akan dilakukan adu penalti.

Kedua pelatih menurunkan skuad terbaik dengan formasi 4-4-2 (Persib) versus 4-3-3 pada PSS Sleman.

Duel seru Persib vs PSS yang disiarkan live Indosiar.

Jelang laga, Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts tetap menjanjikan permainan menyerang saat hadapi PSS.

Meskipun, Persib Bandung hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke babak final Piala Menpora 2021 setelah di leg pertama menang 2-1 atas PS Sleman.

"Tidak (bertahan) karena sepak bola itu permainan menyerang," ungkap Robert Rene Alberts melansir Tribunnews.com.