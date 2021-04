PERSIB vs PSS Leg 2 Semifinal Piala Menpora 2021, Cek Live Score Persib vs PSS Sleman Malam Ini

PIALA MENPORA - Perebutan bola antara pemain Persib Bandung vs PSS Sleman dalam semifinal Piala Menpora 2021. (Instagram PS Sleman/@pssleman)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persib vs PSS akan menjalani leg 2 semifinal Piala Menpora, pada Senin, 19 April 2021 malam ini WIB.

Pertandingan Persib vs PSS Sleman akan berlangsung, di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Jam tayang Persib vs PSS leg 2 berlangsung mulai pukul 20.30 WIB.

Saksikan duel seru Persib vs PSS yang disiarkan live Indosiar atau update skor hasil Persib vs PSS via link live score di bawah ini.

Sesuai regulasi Piala Menpora babak semifinal, tim yang mencetak lebih banyak gol akan lolos ke babak final.

Jika dalam waktu normal masih imbang, maka penentu kemenangan akan dilakukan adu penalti.

Jelang lawan Persib, Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic menyatakan bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah kunci agar timnya bisa melakukan comeback sensasional atas Maung Bandung.

Lantas kunci seperti apa yang disiapkan oleh mantan juru taktik Persib itu untuk memupus mimpi bekas klubnya menapak ke partai final?

Kunci yang dimaksud oleh Dejan ialah fokus sepanjang laga dan kedisiplinan untuk selalu menjalankan instruksinya.

Pelatih yang pernah menangani PBR Bandung Raya itu juga optimis Super Elja bisa membalikkan kedudukan.