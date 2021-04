HARGA Emas Dunia Hari Ini & Harga Emas London Hari Ini Senin 19 April 2021, Update Harga Emas Antam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kami hadirkan update informasi mengenai perkembangan harga emas dunia hari ini Senin 19 April 2021.

Termasuk juga harga emas London hari ini serta perkembangan terbaru harga emas Antam hari ini edisi Senin hari ini.

Sebagai informasi, Emas London adalah adalah istilah yang umumnya digunakan untuk penyebutan terhadap emas batangan yang dibuat atau dari cetakan luar negeri.

Dengan kata lain, semua emas batangan yang dicetak di luar Indonesia populer disebut dengan Emas London.

Jadi bukan yang asalnya dari Inggris saja, namun juga bisa dari Jepang, Amerika Serikat maupun negara asing lainnya.

Adapun terkait harga emas dunia hari ini, satu di antara acuannya adalah perkembangan harga emas London hari ini yang ada di pasar Amerika Serikat.

Dikutip dari laman Kontan.co.id, harga emas terus menguat pada perdagangan awal pekan ini dan mendekati level tertinggi dalam tujuh minggu.

Penguatan emas muncul karena pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) dan yield US Treasury.

Senin 19 April 2021 pukul 10.00 WIB, harga emas naik 0,1% menjadi US$ 1.777,33 per ons troi, setelah sempat mencapai level tertinggi sejak 25 Februari di US$ 1.783,55 pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, harga emas berjangka untuk kontrak pengiriman Juni 2021 turun tipis 0,2% menjadi US$ 1.777 per ons troi.

