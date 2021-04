Drama Not Yet 30, Kisah Cinta Seo Ji-won dan Lee Seung-yoo yang Belum Kelar Pada Masa Sekolah

Drama Not Yet 30

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Drama Korea Not Yet 30 sudah kelar tayang nih, guys.

Sebenarnya Not Yet 30 adalah webdrama, karena tayang di KakaoTV.

Tapi meski webdrama, Not Yet 30 memiliki jalan cerita yang sangat bagus dan bisa relate banget sama kita lho!

Drama Not Yet 30 ini dibintangi oleh banyak aktor muda, seperti Jung In Sun, Kang Min Hyuk, Hani, Cha Min Jae, Song Jae Rim, Baek Sung Chul, hingga Kim Ji Sung.

Untuk fokus cerita dari drama Not Yet 30 berkisah tentang Seo Ji Won (Jung In Sung) yang merupakan seorang penulis webtoon dan dia bertemu lagi dengan cinta pertamanya, Lee Seung Yoo (Kang Min Hyuk).

Cinta Lama Belum Kelar

CLBK identik dengan singkatan dari Cinta Lama Bersemi Kembali, yang biasanya ini buat pasangan yang sudah jadi mantan namun mereka dekat atau jadian lagi.

Tapi kalau di drama Not Yet 30 ini sih lebih ke Cinta Lama Belum Kelar yaa, ha-ha.

Karena Seo Ji WOn dan Lee Seung Yoo sebenarnya enggak pernah jadian, dan mereka dulu pernah ngaku kalau mereka saling suka.

Jadi Seo Ji Won yang berprofesi sebagai penulis webtoon, memiliki editor baru untuk karyanya dan enggak disangka ternyata editornya itu adalah Lee Seung Yoo!

