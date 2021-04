LIVE HASIL Chelsea vs Manchester City Semifinal Piala FA, Cek Update Skor Hasil Chelsea vs Man City

Ilustrasi live hasil Chelsea vs Manchester City.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Chelsea vs Manchester City pertandingan semifinal Piala FA, Sabtu 17 April 2021 malam WIB.

Pertandingan Chelsea vs Manchester City berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, mulai pukul 23.30 WIB..

Duel Chelsea vs Manchester City dapat disaksikan live streaming RCTI plus atau update skor hasil Chelsea vs Manchester City di link live score di bawah ini.

Kedua pelatih menurunkan skuad terbaik.

Pemenang pertandingan Chelsea vs Manchester City melawan duel Leicester vs Southampton di semifinal lainnya.

Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel memercayakan lini depannya kepada Timo Werner.

Werner cuma membukukan dua gol dalam 33 penampilan terakhir bersama Chelsea dan timnas Jerman.

Kevin De Bruyne bak jagoan Piala FA bagi Man City.

De Bruyne sanggup mengukir empat gol dan lima assist dari delapan laga terakhir di Piala FA.

Pertandingan Head to Head Chelsea vs Manchester City