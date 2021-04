LIVE SCORE Manchester United vs Granada & Hasil Sementa Liga Europa MU Vs Granada Roma Vs Ajak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live score Liga Europa babak 8 besar yang mempertemukan Manchesrer United Vs Granada.

Hingga menitt ke 12, Manchester United unggul 1-0 atas tim asal Spanyol itu.

Manchester United Vs Granada betarung dalam ajang Liga Europa babak 8 besar, malam ini Jumat 16 April 2021 adalah pertemuan kedua.

Pertemuan pertama MU mampu unggul 2-0 atas Granada.

Saksikan live streaming siaran langsung Mancheste United Vs Granada live SCTV.

Sementara tiga pertandingan lainnya dapat disaksikan melalui streaming vidio.

Duel sengit Manchester United vs Granada Liga Eropa berlangsung di Old Trafford, mulai pukul 02.00 WIB.

Saksikan pertandingan Manchester United vs Granada yang ditayangkan SCTV atau update skor hasil Manchester United vs Granada via link live score di bawah ini.

Tampil Pincang

Manchester United yang bertindak sebagai tuan rumah harus tampil pincang dalam menghadapi wakil asal Spanyol ini.