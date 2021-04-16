Breaking News:

Liga Europa

LENGKAP HASIL Akhir Liga Europa Tadi Malam & Daftar Tim yang Lolos Babak Semifinal Liga Europa 2021

Hasil akhir leg 2 babak 8 besar Liga Europa Villarreal vs Dinamo Zagreb skor 2-1. Villareal unggul atas Dinamo sehingga aggregat saat ini 3-1.

zoom-inlihat foto LENGKAP HASIL Akhir Liga Europa Tadi Malam & Daftar Tim yang Lolos Babak Semifinal Liga Europa 2021
UEFA.com
Tim yang lolos babak Semifinal Liga Europa dan Hasil Liga Eropa Tadi Malam Jumat 16 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Leg 2 babak 8 besar Liga Europa 2021 baru saja usai tadi malam Jumat 16 April 2021.

Dari hasil leg 2 ini dipastikan 4 tim lolos babak 4 besar atau semifinal Liga Europa 2021.

Mari cek tim yang lolos babak semifinal Liga Europa dan hasil lengkap pertandingan dini hari tadi. 

Hasil akhir leg 2 babak 8 besar Liga Europa Villarreal vs Dinamo Zagreb skor 2-1.

Villareal unggul atas Dinamo sehingga aggregat saat ini 3-1.

AS Roma Vs Ajak skor 1-1.

Agregat Roma Vs Ajak menjadi 3-2.

Slavia Praha Vs Arsenal skor 0-4.

Aggregat sementara Arsenal Vs Slavia 1-5.

Manchester United Vs Granada skor 2-0.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Liga Europa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
LENGKAP HASIL LIGA EUROPA TADI MALAM
Hasil Lengkap Liga Europa Tadi Malam
Tim Besar Semifinal Liga Champions 2021
Berita Terkait :#Liga Europa
Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
Ikuti kami di
Video Pilihan
Pembunuh Berdarah Dingin dari Sukoharjo, Yulianto Sudah Bunuh 7 Orang Termasuk 1 Prajurit Kopassus
Pembunuh Berdarah Dingin dari Sukoharjo, Yulianto Sudah Bunuh 7 Orang Termasuk 1 Prajurit Kopassus
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan