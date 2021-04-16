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LENGKAP HASIL Akhir Liga Europa Tadi Malam & Daftar Tim yang Lolos Babak Semifinal Liga Europa 2021
Hasil akhir leg 2 babak 8 besar Liga Europa Villarreal vs Dinamo Zagreb skor 2-1. Villareal unggul atas Dinamo sehingga aggregat saat ini 3-1.
UEFA.com
Tim yang lolos babak Semifinal Liga Europa dan Hasil Liga Eropa Tadi Malam Jumat 16 April 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Leg 2 babak 8 besar Liga Europa 2021 baru saja usai tadi malam Jumat 16 April 2021.
Dari hasil leg 2 ini dipastikan 4 tim lolos babak 4 besar atau semifinal Liga Europa 2021.
Mari cek tim yang lolos babak semifinal Liga Europa dan hasil lengkap pertandingan dini hari tadi.
Hasil akhir leg 2 babak 8 besar Liga Europa Villarreal vs Dinamo Zagreb skor 2-1.
Villareal unggul atas Dinamo sehingga aggregat saat ini 3-1.
AS Roma Vs Ajak skor 1-1.
Agregat Roma Vs Ajak menjadi 3-2.
Slavia Praha Vs Arsenal skor 0-4.
Aggregat sementara Arsenal Vs Slavia 1-5.
Manchester United Vs Granada skor 2-0.
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Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
Sumber: Tribun Pontianak