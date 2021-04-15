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PROMO INDOMARET Hari Ini 15 April 2021, Promo Heboh dan Super Hemat Bulan Ramadhan Serba Murah

Yuk simak beragam promo Indomaret terbaru yang bisa kamu incar hari ini Kamis 15 April 2021...

zoom-inlihat foto PROMO INDOMARET Hari Ini 15 April 2021, Promo Heboh dan Super Hemat Bulan Ramadhan Serba Murah
Instagram @indomaret
PROMO INDOMARET Hari Ini 15 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Yuk simak beragam promo Indomaret terbaru yang bisa kamu incar hari ini Kamis 15 April 2021.

Jangan lewatkan promo-promo Indomaret diantaranya promo Super Hemat, promo heboh, product of the week periode 14 - 20 April 2021 hingga promosi bulan ini.

Tak hanya itu, Indomaret juga memiliki promo yang berlaku hanya 7 hari periode 9 - 15 April 2021.

Cek beragam diskon produk kebutuhan harian dapat kamu temukan untuk kemudahan belanja kamu.

Inilah diantara barang kebutuhan apa saja yang bisa kamu dapatkan dengan hemat mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan dapur, kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari lainnya sebagai berikut:

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1. Promo Heboh

- Periode 14 - 20 April 2021. 

- Tidak berlaku untuk Indomaret Point

- S&K Debit BNI:

Belanja PRODUK LAIN senilai Rp75.000 (tidak termasuk item promo, 1 kartu/transaksi/hari, tidak berlaku kelipatan)

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Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
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Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Dhita Mutiasari
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