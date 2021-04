JAM Siaran Langsung Persija vs PSM Semifinal Piala Menpora 2021, Update Skor Hasil Persija vs PSM

Ilustrasi Persija vs PSM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan siaran langsung semifinal pertama, Piala Menpora 2021 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Pertandingan leg pertama antara Persija Jakarta vs PSM Makassar berlangsung pada Kamis, 15 April 2021 malam WIB.

Duel Persija Jakarta vs PSM akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta mulai pukul 20.30 WIB.

Saksikan siaran langsung Persija vs PSM yang disiarkan Indosiar atau update hasil Persija vs PSM via link live score di bawah ini.

Berikut Pertandingan Head to Head Persija vs PSM

* 22.03.21 PIM Persija Jakarta PSM Makassar 0 : 2

* 20.10.19 L1 PSM Makassar Persija Jakarta 0 : 1

* 28.08.19 L1 Persija Jakarta PSM Makassar 0 : 0

* 06.08.19 PIN PSM Makassar Persija Jakarta 2 : 0

* 21.07.19 PIN Persija Jakarta PSM Makassar 1 : 0

