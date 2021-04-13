Promo dan Diskon
PROMO Jambore Shopee Flash Sale Serba Seribu, Jambore Shopee Sampai Tanggal Berapa?
Shopee tawarkan promo flash sale serba seribu. Tak hanya itu, kamu juga bisa dapatkan gratis ongkir Rp 0 & voucher diskon 10RB.
shopee
PROMO Jambore Shopee Flash Sale Serba Seribu.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gessss, ada promo menarik nih dari Shopee.
Shopee tawarkan promo flash sale serba seribu.
Tak hanya itu, kamu juga bisa dapatkan gratis ongkir Rp 0 & voucher diskon 10 ribu.
Belanja hemat di Jam Belanja Hore setiap hari pukul 12.00 - 13.00 WIB.
Baca juga: Katalog Promo Superindo Weekday, Promo Minyak Goreng Daging Kurma Sirup Murah, Belanja Lebih Hemat
Beli Semua di Shopee.
Semua Pasti Ada di Shopee, cash on Delivery, shopee For Men, garansi Harga Termurah.
Meskipun hanya dilaksanakan selama satu jam, Shopee JAMBORE banjir promo yang menggiurkan buat kamu.
Kamu bisa mendapatkan voucher JAMBORE berupa gratis ongkos kirim (ongkir) dan voucher diskon senilai Rp10.000.
2. Flash sale serba seribu
Tags
Jambore Shopee Sampai Tanggal Berapa
Jambore Shopee Sampai Kapan
Jambore Shopee berakhir
Jambore Shopee berakhir tanggal berapa
Jambore Shopee
PROMO Jambore Shopee
Flash Sale Serba Seribu
shopee gratis ongkir
Shopee
Promo Jambore Shopee Sampai Kapan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
Mirna Chai
Berita Terkait :#Promo dan Diskon
|Katalog Promo Superindo Weekday, Promo Minyak Goreng Daging Kurma Sirup Murah, Belanja Lebih Hemat
|PROMO Hypermart 13 April 2020, Belanja Murah Aneka Produk & Harga Elektronik Murah
|PROMO Superindo 12 April 2021, Belanja Ramadhan Super Hemat Minyak Goreng Sirup Hingga Kurma
|Promo HokBen Hari Ini Senin 12 April 2021, Porsi 20 Ribu dengan 10 Pilihan Menu
|Flase Sale Serba Seribu Setiap Hari di Jambore Shopee, Hanya Satu Jam, Pasang Alarm!
Penulis: Mirna Tribun
Editor: Mirna Tribun
Sumber: Tribun Pontianak