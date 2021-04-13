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Promo dan Diskon

PASANG ALARM Flase Sale Serba Seribu di Shopee Dari 12.00-13.00, Jambore Shopee Sampai Kapan?

Tak hanya itu, kamu juga bisa dapatkan gratis ongkir Rp 0 & voucher diskon 10 ribu. Belanja hemat di Jam Belanja Hore setiap hari pukul 12.00 - 13.00.

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PASANG ALARM Flase Sale Serba Seribu di Shopee Dari 12.00-13.00. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gessss, ada promo menarik nih dari Shopee.

Shopee tawarkan promo flash sale serba seribu.

Tak hanya itu, kamu juga bisa dapatkan gratis ongkir Rp 0 & voucher diskon 10 ribu.

Belanja hemat di Jam Belanja Hore setiap hari pukul 12.00 - 13.00 WIB.

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Beli Semua di Shopee.

Semua Pasti Ada di Shopee, cash on Delivery, shopee For Men, garansi Harga Termurah.

1. Satu jam penuh promo

Meskipun hanya dilaksanakan selama satu jam, Shopee JAMBORE banjir promo yang menggiurkan buat kamu.

Kamu bisa mendapatkan voucher JAMBORE berupa gratis ongkos kirim (ongkir) dan voucher diskon senilai Rp10.000.

2. Flash sale serba seribu

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Mirna Chai
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Penulis: Mirna Tribun
Editor: Mirna Tribun
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