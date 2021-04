Diprediksi Juara 1, Ternyata Anggi Marito Harus Pulang Top 3 Indonesia Idol, Rimar Menangis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Babak finalis kedua Indonesia Idol sudah mendapatkan jawaban pada Senin 12 April 2021 kemarin.

Gelaran Top 3 Indonesian Idol X akhirnya sampai di pengujung acara.

Ketiga finalis mulai dari Mark, Rimar Callista, dan Anggi Marito telah tampil di panggung Indonesian Idol spesial season babak Road To Final.

Baca juga: PROFIL Top 3 Indonesia Idol 2021 Spektakuler Show 11, Tampil Senin 5 April 2021

Baca juga: NONTON RCTI Live Streaming Indonesian Idol 2021 Malam Ini, Ada Girlband K-Pop Aespa Indonesia Idol

Setelah itu, ini adalah waktunya bagi Boy William, sebagai pembawa acara menutup voting.

Dia pun menyebut akan ada dua finalis yang akan melangkahkan kaki ke grand final.

“Di hadapan Anda semua Indonesia ada tiga Big 3 yaitu Rimar, Mark dan juga Anggi. Mereka sejauh ini sudah menunjukan kualitas terbaik mereka di setiap penampilannya. Juri juga sudah memuji penampilan. Yang akan jadi grand finalis pertama di Indonesia Idol Special Season adalah..,” ucap Boy William.

Ungkapan itu membuat para kontestan tampak tegang.

Hingga pada akhirnya Boy menyebut Rimar menjadi peserta pertama yang lolos ke babak grand final.

“Dan yang masuk ke Grand Final Speacial Season kontestan pertama adalah... Ladies and Gentleman, please give around a plus, congratulation untuk Rimar. Se,” kata Boy.

Rimar tampak begitu terkejut dan langsung bersujud di panggung.