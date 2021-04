SEDANG LIVE, STREAMING Inter vs Cagliari - Duet Lukaku & Sanchez, Cek Update Hasil Liga Italia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung pertandingan Inter Milan vs Cagliari dalam lanjutan Liga Italia pekan 30, Minggu 11 Aprtil 2021 sore WIB.

Pertandingan Inter Milan vs Cagliari berlangsung, di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, mulai pukul 17.30 WIB.

Duel Inter Milan vs Cagliari dapat disaksikan live streaming beIN Sports atau update hasil Inter Milan vs Cagliari via link live score di bawah ini.

Pertandingan Head to Head Inter Milan vs Cagliari

* 13.12.20 SA Cagliari Inter 1 : 3

* 26.01.20 SA Inter Cagliari 1 : 1

* 15.01.20 COP Inter Cagliari 4 : 1

* 02.09.19 SA Cagliari Inter 1 : 2

* 02.03.19 SA Cagliari Inter 2 : 1

Susunan Pemain Inter vs Cagliari