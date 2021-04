INTER Milan vs Cagliari Jam 17.30 WIB - Line-up Duet Lukaku & Martinez, Live Streaming BeIN Sports

Ilustrasi - Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku (kiri) merayakan dengan penyerang Argentina Inter Milan Lautaro Martinez setelah mencetak gol penalti selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Inter vs Torino pada 22 November 2020 di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Inter Milan vs Cagliari dalam lanjutan Liga Italia pekan 30, Minggu 11 Aprtil 2021 sore WIB.

Pertandingan Inter Milan vs Cagliari berlangsung, di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, mulai pukul 17.30 WIB.

Duel Inter Milan vs Cagliari dapat disaksikan live streaming beIN Sports atau update hasil Inter Milan vs Cagliari via link live score di bawah ini.

H2H Unggul

Nerazzurri - julukan Inter Milan diprediksi lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan ketimbang tim tamu.

Misi tiga poin menjadi harga mati bagi Romelu Lukaku dan kolega.

Inter Milan kini tengah berupaya meniti jalan kesuksesan mereka kembali untuk merajai Serie A.

Meskipun memiliki modal yang kuat dengan menyandang status posisi puncak klasemen, namun dengan 9 laga yang tersisa apapun masih bisa terjadi.

Sebelum Scudetto dinyatakan resmi menjadi kepemilikan klub asal Kota Milan itu, kemenangan dalam setiap laga menjadi harga yang tak bisa ditawar bagi tim besutan Antonio Conte.

Di sisi lain, prediksi akan Inter Milan untuk menang mudah didukung dengan performa buruk sang calon lawan.