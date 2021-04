SIARAN Langsung Piala Menpora Skor Sementara Persija Vs Barito Putera, Cek Live Skor Piala Menpora

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton siara langsung Piala Menpora Indosiar dalam lanjutan jadwal Piala Menpora 8 besar hari ini Sabtu 10 April 2021.

Duel lanjutan babak perempat final Piala Menpora yang tayang di kanal Indosiar live ini akan mempertemukan duel Persija Jakarta vs Barito Putera.

Hasil akhir Persija Vs Barito Putera di lanjutan ini akan menentukan tim mana yang melaju ke fase selanjutnya.

Yakni di jadwal Piala Menpora 4 besar nanti.

Sobat Tribun Pontianak bisa memantau hasil pertandingan Piala Menpora hari ini dengan mengakses link live skor piala Menpora di siaran langsung Piala Menpora Indosiar hari ini lewat link live streaming Indosiar hari ini.

Link live streaming piala Menpora 2021 untuk memantau skor sementara Persija Vs Barito Putera tersebut tentunya kami sematkan di artikel ini.

Prediksi Skor Persija Vs Barito Putera

Untuk membuat prediksi skor Persija Vs Barito Putera di laga ini, satu di antara data yang bisa jadi rujukan adalah dengan melihat dari catatan head to head Persija Vs Barito Putera alias H2H Persija Vs Barito Putera.

Dari catatan H2H Persija Vs Barito Putera tersebut, bisa dilihat gambaran trend permainan masing-masing tim.

Berikut catatan head to head Persija Vs Barito Putera alias H2H Persija Vs Barito Putera kami rangkum dari laman Soccer 24 Sabtu 10 April 2021 :