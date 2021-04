SIARAN Langsung Piala Menpora Indosiar Penentu Hasil PSIS Vs PSM, Live Skor Piala Menpora Hari Ini Jumat 9 April 2021. Cek link live skor Piala Menpora hari ini dan update hasil PSIS Vs PSM hari ini / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/TANGKAPAN LAYAR LAMAN INSTAGRAM /PSIS OFFICIAL/ PSM OFFCIAL/KOLASE/REPRO.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung siaran langsung Piala Menpora Indosiar hari ini Jumat 9 April 2021.

Pertandingan lanjutan untuk siaran langsung Piala Menpora Indosiar hari ini tersebut merupakan laga perdana untuk laga di jadwal Piala Menpora 8 besar.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, pertandingan PSIS vs PSM akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Di mana kick off untuk jadwal PSM Makassar Piala Menpora 2021 Vs PSIS Semarang di laga ini akan kick off pukul 18.15 WIB petang ini.

Baca juga: HASIL Perempat Final Piala Menpora 2021 Hari Ini, Tonton Laga Penentu Hasil PSIS Vs PSM Makassar

Seperti biasa, pertandingan penentu hasil PSIS Vs PSM Makassar ini akan disiarkan secara live di channel Indosiar.

Termasuk di kanal Tv Online Indosiar gratis yang linknya akan kami sematkan di artikel ini.

Sehingga Sobat Tribun Pontianak bisa memantau hasil perempat final Piala Menpora 2021 hari ini secara real time melalui perangkat Hp masing-masing.

Menatau hasil PSIS Vs PSM Makassar di kanal live skor Piala Menpora hari ini yang linknya kami sematkan di artikel ini.

Pertandingan ini tentunya menjadi laga krusial bagi kedua tim.

Sebab hasil PSIS Vs PSM di siaran langsung Piala Menpora Indosiar hari ini tersebut akan menentukan langsung tim mana yang akan melaju ke fase selanjutnya.