SEDANG LIVE, Streaming PSIS vs PSM, Cek Starting Line-up dan Link Hasil Piala Menpora Babak 8 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung PSIS Semarang vs PSM Makassar pada babak 8 besar Piala Menpora 2021, Jumat 8 April 2021 malam WIB.

Pertandingan PSIS Semarang vs PSM Makassar berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, mulai pukul 18.15 WIB.

Saksikan PSIS vs PSM melalui live streaming Indosiar via Vidio.com atau update hasil Piala Menpora Babak 8 Besar via link live score di bawah ini.

Kedua tim pada pertandingan ini sama-sama menurunkan tim terbaik untuk menggaransi kemenangan.

Baik PSIS Semarang dan PSM Makassar tak punya pilihan lain selain memetik kemenangan untuk memastikan langkah ke semifinal Piala Menpora 2021.

Pertandingan head to head: PSIS SEMARANG - PSM MAKASSAR

* 27.11.19 L1 PSIS Semarang PSM Makassar 1 : 0

* 11.09.19 L1 PSM Makassar PSIS Semarang 0 : 1

* 16.03.19 PRE PSIS Semarang PSM Makassar 1 : 0

* 30.07.18 L1 PSIS Semarang PSM Makassar 1 : 1