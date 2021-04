Quote Motivasi Yang Perlu Kamu Ingat, Bantu Cepat Move On

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Banyak hal yang membuat kita bimbang dengan masa lalu.

Merasa susah move on dan melupakan hal-hal di masa lalu?

Eits.. move on enggak hanya buat yang patah hati lho, tapi kata move on disini untuk semua hal ya.

Ketika kita merasa pada titik dimana kita merasa gagal, adakalanya kita susah untuk melupakan hal itu.

Pernah mengalaminya?

Sifat seperti itu sebaiknya kita kurangi, ya.

Kita harus move on dari suatu masalah dan bangkit serta semangat seperti semula!

Biar lebih semangat dan termotivasi buat cepat move on, yuk baca deretan quotes berikut ini, dikutip dari cewekbanget.id.

Baca juga: Bahaya Siklon Tropis Seroja Diperkirakan Akan Bertahan 3 Hari Kedepan, Melalui Update BMKG Indonesia

Baca juga: 8 Perawatan Rumahan untuk Hilangkan Komedo, its simple, coba yuk?

Quotes Move On 1:

Don't waste your time looking back on what you've lost. Move on, for life is not mean to be traveled backwards.