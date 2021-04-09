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Piala Menpora 2021

HASIL Piala Menpora Hari Ini 2021 Terbaru Skor Akhir Piala Menpora Hari Ini, Hasil Akhir PSIS Vs PSM

Keputusan langsung ke panalti itu sendiri juga terkait dengan perarutan Piala Menpora 2021 alias regulasi Piala Menpora di babak perempat final.

zoom-inlihat foto HASIL Piala Menpora Hari Ini 2021 Terbaru Skor Akhir Piala Menpora Hari Ini, Hasil Akhir PSIS Vs PSM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA VIA KOMPAS.COM
HASIL Piala Menpora Hari Ini 2021 Terbaru Skor Akhir Piala Menpora Hari Ini, Hasil Akhir PSIS Vs PSM hari ini Jumat 9 April 2021 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ewako PSM Makassar !

Dari hasil Piala Menpora hari ini 2021 terbaru untuk skor akhir Piala Menpora hari ini Jumat 9 April 2021, PSM Makassar akhirnya berhasil merebut tiket ke babak selanjutnya.

Yakni ke jadwal Piala Menpora 4 besar alias jadwal semifinal Piala Menpora 2021 nanti.

Keberhasilan itu didapat setelah hasil akhir PSIS vs PSM Makassar yang harus ditentukan lewat adu penalti itu ‘berpihak’ pada PSM Makassar.

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Dari 4 algojo yang maju, seluruhnya berhasil berbuah gol.

Sementara PSIS Semarang, dua di antara tembakan punggawanya berhasil digagalkan kiper PSM Makassar.

Hasil akhir PSIS vs PSM Makassar memang harus ditentukan lewat adu penalti.

Sebab dalam hasil Piala Menpora hari ini 2021 terbaru dari 2x45 menit waktu normal dua babak, tak ada gol tercipta.

Skor akhir piala Menpora hari ini dari hasil akhir PSIS vs PSM Makassar tersebut yang hanya berkesudahan 0-0 itu membuat laga akhirnya harus disudahi dengan penalti.

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Tanpa adanya babak waktu tambahan.

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Penulis: Ishak
Editor: Ishak
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