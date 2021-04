PROMO KFC Khusus Hari Ini Kamis 8 April 2021, 10 Potong Ayam KFC Cuma Rp 90 Ribu di KFC Terdekat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo KFC The Best Thursday (TBT) kembali hadir untuk kamu khusus hari ini Kamis 8 April 2021.

Kamu bisa mendapatkan 10 potong ayam goreng hanya dengan Rp 90.000 saja.

Namun tidak hanya promo TBT, KFC juga memiliki beragam menu terbaru lainnya dengan harga murah dapat kamu nikmati bersama orang-orang tersayang.

Melalui postingan dan instagram stories @kfcindonesia, ada sejumlah promo KFC yang siap menemani weekend kamu diantaranya promo KFC Crazy Deals di Mall favorit kalian.

Saat ini KFC juga memiliki promo Weekdays All Day 5 Ayam + 3 Nasi murah banget di gerai KFC terdekat.

Kemudian ada promo Oh My Jago yang menggugah selera.

Kemudian promo KFC Crazy Deals, Sup Ayam & Cream Soup KFC.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

Promo TBT

Yang BEST dari KFC bakalan datang lagi nih!⁠

⁠

Siapa disini yang udah ngiler kebayang-bayang menu TBT? Kurang dari 12 jam kamu bisa nikmatin promo 10 ayam Rp 90.000 dari THE BEST THURSDAY!⁠

⁠

Jangan sampai ketinggalan promonya di hari KAMIS besok ya KFC Lovers!⁠

