LIVE Score Liga Eropa 2021 Babak 8 Besar Jumat 9 April 2021 AS Roma Vs Ajax, Man United Vs Granada

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil sementara dan hasil akhir leg pertama Liga Eropa Jumat 9 April 2021 bisa kalian akses pada artikel ini.

Adapun laga yang akan berlangsung dini hari nanti yakni Ajax Amsterdam (Belanda) kontra AS Roma (Italia), Manchester United (Inggris) Vs Granada (Spanyol), Arsenal (Inggris) vs Slavia Praha ( Republik Ceko) dan Dinamo Zagreb (Kroasia) vs Villarreal (Spanyol ).

Leg pertama sangat menentukan peluang tim yang akan melaju ke babak semifinal Piala Eropa musim ini.

Baca juga: PREDIKSI Susunan Pemain AS Roma Kontra Ajax di Liga Eropa 2021 Jumat Ini

Ajax Vs AS Roma

Perebutan iket perempat final antara AS Roma kontra Ajax Amsterdam bakal berlangsung sengit.

Duel syarat gengsi wakil Italia dan Belanda ini tentu bakal berlangsung seru.

Kedua pelatih bakal menurunkan skuat terbaiknya.

Bagaimana rekor pertemuan kedua tim di pentas eropa.

Dilansir dari livescore.com kedua tim pernah bertemu di antaranya tahun 2002 dan 2003.

Pada tahun 2003 Roma bermain imbang 1-1. Sementara pada 2002 Ajax memetik kemenangan 2-1.