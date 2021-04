LIVE STREAMING SCTV Sport Bayern Munchen vs PSG UCL Stream - Cek Hasil Liga Champions Babak 8 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui live streaming Bayern Muenchen vs Paris Saint-Germain (PSG), pada Kamis 8 April 2021 dini hari WIB.

Pertandingan ulangan final Liga Champions Musim 2019-2020 berlangsung, di Stadion Allianz Arena, mulai pukul 02.00 WIB.

Duel super big match antara Bayern Munchen vs PSG dapat disaksikan melalui live streaming SCTV Sports.

Update hasil Bayern Munchen vs PSG dan laga lain antara Porto vs Chelsea malam ini via live score.

Live streaming dan live score hasil Liga Champions babak 8 besar dapat diakses via link yang tersedia di bawah ini.

Lewandowski Absen

Bayern Munchen sendisi akan bermain tanpa Robert Lewandowski dan saatnya Neymar Junior unjuk gigi.

Bayern Muenchen akan menjadi tuan rumah dalam laga leg pertama ini dengan menjamu PSG

Musim lalu, Bayern Muenchen sukses keluar sebagai juara setelah menekuk PSG dengan skor tipis 1-0.

PSG kemungkinan akan mengusung misi balas dendam untuk lolos ke babak semifinal.