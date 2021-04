JADWAL Piala Menpora Hari Ini Rabu 7 April 2021 - Perebutan Tiket Terakhir 8 Besar Menpora Cup 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Piala Menpora 2021 Live Indosiar Hari Ini Rabu 7 April 2021 menyajikan duel hidup mati Grup C.

Perebutan satu tiket terakhir ke babak 8 besar bakal tersaji dalam jadwal Piala Menpora 2021 pada hari ini, Rabu 7 April 2021.

Dua pertandingan Grup C pada jadwal Piala Menpora 2021 hari ini, yakni Persela Lamongan vs Persik Kediri dan PS Sleman vs Persebaya Surabaya, bakal menentukan tim terakhir yang berhak lolos ke perempat final.

Kedua pertandingan penentuan itu bakal berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Laga Persela vs Persik dijadwalkan dimulai pukul 15.15 WIB, sedangkan PS Sleman vs Persebaya digelar pukul 18.15 WIB.

Adapun Persebaya menjadi satu-satunya tim di Grup C yang sudah memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Menpora 2021.

Oleh karena itu, pertandingan kontra PS Sleman malam nanti, tidak akan memberi beban untuk Persebaya.

Bajul Ijo - julukan Persebaya - tetap akan melenggang ke perempat final meskipun meraih hasil imbang ataupun kalah dari PS Sleman.

Sebab, saat ini, Persebaya menduduki di puncak klasemen Grup C dengan mengoleksi tujuh poin dan tidak mungkin lagi disalip oleh empat tim lainnya.

Sementara itu, empat tim lain di Grup C masih berpeluang merebut satu tiket terakhir ke perempat final Piala Menpora 2021.