Hendi: Pendataan Keluarga Digunakan Untuk Data Mikro Keluarga Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili dan keluarga ikut serta mensukseskan program pendataan keluarga tahun kegiatan 2021.

Dikesempatan itu, Bupati Sambas didata langsung oleh petugas pendataan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Kabupaten Sambas.

Dimana Bupati turut di dampingi oleh Ketua TP PKK Kab Sambas, Hj Lusyanah Kosasih, Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas Uray Hendi Wijaya dan jajaran staf.

Diungkapkan oleh Uray, kegiatan tersebut dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dan menyasar seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas.

"Secara Nasional, Pendataan Keluarga tahun 2021 dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilaksanakan pada 1 April – 31 Mei," ujarnya, Selasa 6 April 2021.

Dijelaskan dia, pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.

"Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat," ungkapnya.

Dengan demikian, maka diharapkan bisa menjadi data mikro keluarga di Kabupaten Sambas, dan khusunya Indonesia.

"Pendataan Keluarga tahun 2021 untuk menyediakan data mikro keluarga secara by name by address. Dan data itu, sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan,” tutup Hendi. (*)