SOAL US Bahasan Indonesia SMP / MTs Kelas 9 2021, Soal Latihan Pilihan Ganda

Soal US Bahasa Indonesia SMP / MTS Kelas 9 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut merupakan latihan soal Ujian Sekolah ( US/UAS ) Bahasa Indonesia SMP Kelas 9.

Untuk melatih kemampuan dalam mempersiapkan diri menghadapi US Ujian Sekolah SMP tahun 2021.

Cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan banyak mempelajari contoh Soal Latihan US sebanyak mungkin.

Artikel ini menghimpun kumpulan soal yang dapat dijadikan sarana latihan menghadapi US / UAS Kelas 9 SMP.

Soal Latihan US/USBN Bahasa Indonesia SMP dari tahun lalu ini terdiri dari dua jenis yakni soal pilihan ganda.

Berikut selengkapnya Soal Latihan US/UAS Bahasa Indonesia SMP dikutip dari contoh soal sebelumnya.

Soal Pilihan Ganda

1. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!

Cara Mematikan Komputer

Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif

Klik menu “Turn Off Computer”

Klik tombol “Start” dengan mouse pada menu Dekstop

Diamkan beberapa saat hingga komputer padam.

Pada kotak dialog “Turn Off Computer”, klik tombol “Turn Off”

Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik

Tekan tombol OFF pada monitor untuk memadamkan monitor

Tutup dengan penutup

Kalimat-kalimat tersebut dapat disusun menjadi teks laporan yang padu dengan urutan nomor….

A. 1-3-2-4-5-7-6-8

B. 1-3-2-5-4-7-6-8

C. 1-2-3-4-5-7-6-8

D. 1-2-4-3-6-5-7-8