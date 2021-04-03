Breaking News:

Moto3

HASIL Kualifikasi Moto3 Doha 2021 - Jaume Masia Pole Position, Andi Gilang Kesulitan

Pembalap Red Bull KTM Ajo, Jaume Masia melaju dengan kencang untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 GP Doha.

zoom-inlihat foto HASIL Kualifikasi Moto3 Doha 2021 - Jaume Masia Pole Position, Andi Gilang Kesulitan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/TWITTER MOTOGP @MOTOGP/REPRO.
Ilustrasi Kualifikasi Moto3 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Red Bull KTM Ajo, Jaume Masia melaju dengan kencang untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 GP Doha, Qatar, Sabtu 3 April 2021 malam WIB.

Pembalap Spanyol dengan nomor motor 5 ini mencatatkan waktu lap tercepat, 2'05.913 detik.

Di posisi kedua, juga diraih pembalap Spanyol dari tim GASGAS Gaviota Aspar, Sergio Garcia.

Baca juga: LIVE Hasil Kualifikasi MotoGP Doha 2021 - Kejutan Rossi, Cek juga Hasil Kualifikasi Moto2 & Moto3

Pembalap nomor 11 ini hanya terpaut 0,099 dari Jaume Masia dan mencatatkan waktu lap terbaik, 2'06.012 detik.

Di posisi ketiga dan keempat ditempati dua pembalap tim Moto3 Indonesian Racing Gresini, yakni Jeremy Alcoba dan Gabriel Rodrigo.

Sementara itu, pembalap Moto2 Indonesia, Andi Farid Izdihar masih tampak kesulitan bersaing.

Andi Gilang sapaan akrab pembalap tim Honda Team Asia ini berada di nomor dua terakhir pada kualifikasi pertama Moto3 Doha 2021.

Baca juga: Nonton Streaming MotoGP Doha 2021 Live Hasil dan Update Klasemen MotoGP 2021

Berikut Hasil Kualifikasi Moto3 Doha 2021 melansir motogp.com :

Kualifikasi 2

(Posisi, Nomor Motor, Pembalap, Kebangsaan, Tim, Sepeda Motor, Km/Jam, Waktu, Gap 1st/Prev)

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Hasil Kualifikasi Moto3 Doha 2021
Pole Position Moto3 Doha 2021
Starting Grid Moto3 Doha 2021
Andi Farid Izdihar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
tribun pontianak
Jaume Masia
Andi Gilang Moto3
Andi Gilang
Rider Moto3 Indonesia
Hasil dan Klasemen Moto3 2021
Klasemen Moto3 2021
Berita Terkait :#Moto3
Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
Video Pilihan
Presiden Jokowi Jadi Wali Nikah Atta Halilintar dan Aurel, Trending di Twitter: Jangan sampai Cerai
Presiden Jokowi Jadi Wali Nikah Atta Halilintar dan Aurel, Trending di Twitter: Jangan sampai Cerai
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan