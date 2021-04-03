Acara ANTV Sekarang Live Edisi Tayang Sabtu 3 April 2021, Saksikan Live Streaming ANTV Hari Ini
Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Sabtu 3 April 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Acara ANTV Sekarang Live Edisi Tayang Sabtu 3 April 2021, Saksikan Live Streaming ANTV Hari Ini.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming ANTV bisa disaksikan melalui link di bawah ini.
Melalui Live streaming ANTV kamu bisa menyaksikan beragam program ANTV hari ini Sabtu 3 April 2021.
Beberapa film hits yang bisa kamu tonton di antaranya Uttaran, Kulfi, Nazar, Gopi, Garis Tangan dan Radha Krishna.
Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Sabtu 3 April 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :
SABTU 3 APRIL 2021
00:45 Jejak Kriminal
01:45 Jejak Kriminal
02:15 Sinema Spesial: Arumi
03:30 Tawa Sutra Balik Lagi
04:30 Tuyul & Mbak Yul Reborn
05:30 Vir The Robot Boy
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Sumber: Tribun Pontianak