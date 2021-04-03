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Acara ANTV Sekarang Live Edisi Tayang Sabtu 3 April 2021, Saksikan Live Streaming ANTV Hari Ini

Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Sabtu 3 April 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :

zoom-inlihat foto Acara ANTV Sekarang Live Edisi Tayang Sabtu 3 April 2021, Saksikan Live Streaming ANTV Hari Ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Acara ANTV Sekarang Live Edisi Tayang Sabtu 3 April 2021, Saksikan Live Streaming ANTV Hari Ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming ANTV bisa disaksikan melalui link di bawah ini.

Melalui Live streaming ANTV kamu bisa menyaksikan beragam program ANTV hari ini Sabtu 3 April 2021.

Beberapa film hits yang bisa kamu tonton di antaranya Uttaran, Kulfi, Nazar, Gopi, Garis Tangan dan Radha Krishna.

Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Sabtu 3 April 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :

SABTU 3 APRIL 2021

00:45 Jejak Kriminal

01:45 Jejak Kriminal

02:15 Sinema Spesial: Arumi

03:30 Tawa Sutra Balik Lagi

04:30 Tuyul & Mbak Yul Reborn

05:30 Vir The Robot Boy

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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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