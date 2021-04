UCAPAN Selamat Paskah 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia Cocok Dibagikan ke WA, FB, IG hingga Twitter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perayaan Paskah merupakan perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi bagi umat Kristen dan Katolik.

Untuk menyambut Perayaan Paskah yang jatuh pada hari Minggu 4 Maret 2021, Anda dapat saling berbagi ucapan selamat Paskah 2021.

Pilihlah ucapan yang nantinya dapat dikirimkan melalui WhatsApp dan juga untuk update status di media sosial.

Berikut ini deretan ucapan Selamat Paskah 2021, dikutip dari wishesmsg.com dan newyearwishes.eu.

1. Wishing you and your family an Easter season filled with peace, joy, and the spirit of renewal.

Semoga Anda dan keluarga memiliki musim Paskah yang penuh dengan kedamaian, kegembiraan, dan semangat pembaruan.

2. I wish that the Holy Easter morning bells and psalms bring hope, peace and good luck to our home. Let us open our souls for love, kindness, and joy. Happy Easter!

Saya berharap bahwa lonceng dan mazmur pagi Paskah yang suci membawa harapan, kedamaian, dan keberuntungan ke rumah kita. Mari kita buka jiwa kita untuk cinta, kebaikan, dan sukacita. Selamat Hari Paskah!

3. Easter brings fun, Easter brings Happiness, Easter brings God’s endless blessings, Easter brings love and the freshness of spring. Happy Easter to you and your family!

Paskah membawa kesenangan, Paskah membawa Kebahagiaan, Paskah membawa berkah Tuhan yang tak berkesudahan, Paskah membawa cinta dan kesegaran musim semi. Selamat Paskah untuk Anda dan keluarga!