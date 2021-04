PREDIKSI SKOR Persib Vs Persiraja, Cek H2H Persib Vs Persiraja | Indosiar Live Piala Menpora 2021

BERIKUT ULASAN TERKAIT PREDIKSI SKOR Persib Vs Persiraja, Cek H2H Persib Vs Persiraja | Indosiar Live Tv Online Indosiar hari ini Jumat 2 April 2021 / ILUSRTASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persib Bandung adalah satu di antara tim yang akan mempertaruhkan nasibnya dalam ajang kompetisi pramusim Piala Menpora 2021 hari ini Jumat 2 April 2021.

Tayang di kanal Indosiar live termasuk di Tv Online Indosiar, seperti apa prediksi skor Persib Vs Persiraja di jadwal bola Piala Menpora 2021 hari ini Jumat petang nanti tersebut?

Dalam membuat prediksi skor Persib Vs Persiraja di jadwal bola Piala Menpora hari ini tersebut, satu di antaranya tentu bisa dilihat dari rekor pertandingan kedua tim.

Alias head to head Persib Vs Persiraja atau H2H Persib Vs Persiraja jelang laga pamungkas Grup D ini digelar.

Dirangkum dari laman Soccer24 Jumat 2 April 2021, berikut head to head Persib Vs Persiraja atau H2H Persib Vs Persiraja tersebut :

- Hasil 5 Pertandingan Terakhir Persib Bandung di Berbagai Ajang

29.03.21 MPC Persita Persib Bandung 1 : 3

W

24.03.21 MPC Persib Bandung Bali United 1 : 1

D

15.03.20 L1 Persib Bandung PSS Sleman 2 : 1

W

08.03.20 L1 Arema FC Persib Bandung 1 : 2

W

01.03.20 L1 Persib Bandung Persela Lamongan 3 : 0

W

- Hasil 5 Pertandingan Terakhir Persiraja Banda Aceh di Berbagai Ajang

29.03.21 MPC Bali United Persiraja Aceh 2 : 0

L

24.03.21 MPC Persiraja Aceh Persita 3 : 1

W

14.03.20 L1 Persik Kediri Persiraja Aceh 0 : 1

W

09.03.20 L1 Madura United Persiraja Aceh 0 : 0

D

29.02.20 L1 Persiraja Aceh Bhayangkara Solo 0 : 0

D