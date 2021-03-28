JAM TAYANG MotoGP Hari Ini Minggu 28 Maret 2021 Jadwal MotoGP Qatar 2021 Live Trans7 & UseeTV Trans7

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Minggu 28 Maret 2021 adalah MotoGP Qatar yang dimainkan di Surkuit Losail. GP Qatar sebagai pembuka MotoGP 2021.
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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini akan berlangsung live race MotoGP seri perdana yang bertajuk MotoGP Qatar.
Minggu 28 Maret 2021 adalah MotoGP Qatar yang dimainkan di Surkuit Losail.
GP Qatar sebagai pembuka MotoGP 2021.
Akan ada dua seri yang dimainkan di Qatar.
Seri pertama bertajuk GP Qatar dan seri kedua GP Doha yang sama-sama dimainkan di Losail Int Circuit.
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Jam tayanglive race MotoGP Qatar pukul 00.00 WIB Minggu dinihari.
Seri kedua akan digelar di Sirkuit Losail juga sepekan berikutnya dengan nama MotoGP Doha.
Dua pekan berikutnya, MotoGP akan digelar lagi di Sirkuit Algarve, Portugal.
Sirkuit ini menggantikan penyelenggaraan di Argentina dan Amerika, yakni Sirkuit Termas de Rio Hondo dan Sirkuit Texas.
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