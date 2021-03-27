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TERBARU HASIL Kualifikasi Moto2 Qatar 2021 - Sam Lowes Pole Position, Tim Indonesia Starting Grid 1
Pembalap Elf Marc VDS Racing, Sam Lowes meraih pole position Moto2 GP Qatar 2021, Sabtu 27 Maret 2021 malam WIB
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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Elf Marc VDS Racing, Sam Lowes meraih pole position Moto2 GP Qatar 2021, Sabtu 27 Maret 2021 malam WIB.
Hasil kualifikasi Moto2 GP Qatar 2021, di Sirkuit Losail, Doha, Qatar, pembalap asal Jerman ini mencatatkan waktu terbaik, 1.58.726 detik.
Dua pembalap yang akan menempati starting grid pertama bersama Sam Lowes pada GP Qatar 2021, yakni Raul Fernandez dan Bo Bendsneyder.
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Di posisi kedua, Raul Fernandes (Red Bull KTM Ajo) mencatatkan waktu terbai, 1.58.866 detik atau terpaut, 0.140 detik.
Sedangkan, di posisi ketiga diraih tim Moto2 asal Indonesia, Pertamina Mandalika SAG, Bo Bendsneyder.
Pembalap Belanda bernomor 64 ini membukukan catatan waktu lap terbaik, 1.58.959 atau 0.233 detik dari Sam Lowes.
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Hasil Kualifikasi Moto2 GP Qatar 2021 melansir motogp.com :
Hasil Kualifikasi 2
1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 288.0 1'58.726
Hasil Kualifikasi Moto2 GP Qatar 2021
Hasil Kualifikasi Moto2 Qatar
Hasil Kualifikasi Moto2 Qatar 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Sam Lowes
Bo Bendsneyder
Starting Grid Moto2 Qatar 2021
Raul Fernandez
Tim Moto2 asal Indonesia
Pertamina Mandalika SAG
Moto2 2021
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