4 Pedangdut Paling Cantik Tanpa Makeup, Via Vallen Dinilai Ivan Gunawan Paling Terbawah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ivan Gunawan terlihat santai kala diberikan pertanyaan perihal pedangdut cantik menurutnya.

Boy William meminta agar Ivan Gunawan memberikan ranking soal siapa pedangdut paling cantik menurutnya.

Diminta Boy William untuk menjawab dengan cepat, Ivan Gunawan sempat grogi.

Namun, Boy William menyelipkan satu syarat penting.

Yakni, Ivan Gunawan harus melihat siapa pedangdut paling cantik jika tanpa make up.

Pertanyaan tersebut dilayangkan Boy William dalam konten Youtube-nya bersama Ivan Gunawan.

Boy William menyebutkan empat nama pedangdut di depan Ivan Gunawan.

Dari keempat nama itu, Ivan Gunawan harus mengurutkan siapa yang punya wajah paling cantik jika tanpa make up.

"Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Via Vallen, Cita Citata. Rank in order, the pretiest face to the list pretiest face without make up (urutkan siapa pemilik wajah tercantik dari daftar yang tercantik jika tanpa make up)," pinta Boy William.

Mendengar pertanyaan Boy William, Ivan Gunawan cepat menjawabnya.