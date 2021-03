UPDATE Jadwal Piala Menpora di TV Selasa 23 Maret Persebaya Vs Persik, Madura United Vs PSS

Update Tentang Piala Menpora 2021 DI SINI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal Piala Menpora 2021 hari ketiga bakal tersaji duel sengit di grup C Selasa 23 Maret 2021 Live di Indosiar.

Uniknya penyisihan perdana grup C mempertemukan tim-tim elit di Jawa Timur, yakni Madura United vs PS Sleman kick off mulai pukul 15.15 WIB dan Persebaya vs Persik Kediri pukul 18.15 WIB.

Dua partai ini dipastikan bakal seru, masing -masing tim bakal mengincar poin penuh.

Selain itu laga ini dipastikan menarik melihat persaingan sengit tim-tim besar di Jawa Timur.

Selain itu materi pemain berkualitas yang dimiliki masing-masing tim, menjadi garansi tontonan menarik khususnya persaingan di grup C ini.

Baca juga: Jadwal Piala Menpora Rabu 24 Maret 2021 Live Indosiar: Persib vs Bali United, Persiraja vs Persita

Seperti diketahui sehari sebelumnya telah berlangsung penyisihan perdana grup B.

Adapun hasilnya Bhyangkara 1-0 Borneo dan Persija Jakarta takluk 0-2 dari PSM Makassar.

Saksikan Piala Menpora penyisihan grup C sore ini live Indosiar hari ini.

Daftar Pemain Madura United