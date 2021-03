JADWAL Lengkap Pertandingan Piala Menpora 2021 Hari Ini Grup C Persebaya Vs Persik di Indosiar

Persebaya vs Persik Kediri, Piala Menpora, Selasa 23 Maret 2021, di Si Jalak Harupat Stadium (Bandung), live Indosiar pukul 18.15 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga sepak bola Indonesia di Piala Menpora 2021 menjadi ajang paling ditunggu masyarakat.

Kick-off turnamen piala menpora ini berlangsung di Standion Mahan Solo Jawa Tengah Minggu 21 Maret 2021 bersama grup A.

Laga Piala Menpora 2021 diramaikan 25 tim yang terbagi menjadi empat grup.

Setiap grup akan digelar di stadion yang berbeda.

Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung bisa bertandang langsung atau bisa dengan menyaksikan melalui layar kaca.

Seluruh rangkaian pertandingan sepak bola piala Menpora 2021 ini akan disiarkan lansung melalui Indosiar dan Vidio bisa saksikan lewat streaming.

Setelah laga perdana kemarin di Standion Mahanan Arema FC Vs Tira Persikoba dan Barito Puter Vs PSIS di Grup A.

Laga dilanjutkan bertemunya Madura Utd vs PSS dan Persebaya vs Persik di grup C hari ini Selasa 23 Maret 2021 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Madura United vs PSS kickoff pada pukul 15.15 WIB dan Persebaya vs Persik pukul 18.15 WIB.

Madura United dan PSS sama-sama mengincar start bagus di pertandingan perdana Piala Menpora 2021.