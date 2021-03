JADWAL & LIVE STREAMING Piala Menpora Madura United vs PSS dan Persebaya vs Persik Selasa 22 Maret

Persebaya vs Persik Kediri, Piala Menpora, Selasa 23 Maret 2021, di Si Jalak Harupat Stadium (Bandung), live Indosiar pukul 18.15 WIB.

Update Hasil dan Klasemen Piala Menpora 2021 DI SINI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Keseruan Piala Menpora 2021 akan terus berlanjut ke Grup C yang dihuni empat klub.

Jadwal Piala Menpora 2021 di babak penyisihan Grup C akan melangsungkan dua pertandingan pada laga perdana, Selasa 23 Maret 2021 sore dan malam WIB.

Pertandingan pertama akan berlangsung antara Madura United vs PSS Sleman mulai pukul 15.15 WIB.

Baca juga: UPDATE KLASEMEN Piala Menpora 2021 Grup B Usai Hasil Persija vs PSM & Bhayangkara FC vs Borneo FC

Selanjutnya, pertandingan tidak kalah seru berlangsung antara Persebaya Surabaya vs Persik Kediri mulai pukul 18.15 WIB.

Kedua pertandingan di Grup C tersebut akan berlangsung, di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Saksikan kedua pertandingan Piala Menpora 2021 yang disiarkan melalui live streaming Indosiar atau Vidio.com.

Update juga hasil Piala Menpora 2021 antara Madura United vs PSS Sleman dan Persebaya Surabaya Vs Persik Kediri via link live score.

Link live streaming dan live score hasil Piala Menpora 2021 tersedia di bawah artikel ini.

Baca juga: SKOR AKHIR Bhayangkara vs Borneo - The Guardian Menang, Cek Hasil & Klasemen Piala Menpora 2021

Berikut Jadwal Piala Menpora 2021 Grup C