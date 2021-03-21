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HASIL Piala FA Chelsea vs Sheffield - Gol Indah Hakim Ziyech Muluskan The Blues ke Semifinal
Hasil Piala FA Chelsea vs Sheffield United babak Perempat Final berakhir dengan keunggulan tuan rumah, Minggu Maret 2021 malam WIB
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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Piala FA Chelsea vs Sheffield United babak Perempat Final berakhir dengan keunggulan tuan rumah, Minggu 21 Maret 2021 malam WIB.
Hasil akhir Chelsea vs Sheffield United berkesudahan dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stamford Bridge, mulai pukul 20.30 WIB.
Keunggulan The Blues - julukan Chelsea, dicetak melalui pemain lawan pada menit ke-24.
Gol tersebut dicetak oleh Oliver Norwood.
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Berawal dari tendangan sudut, bola berhasil dibuang oleh pemain Sheffield.
Bola mengarah kepada pemain Chelsea, yang kemudian mengontrol bola llau menendang dari dari luar kotak penalti.
Tendangan tersebut hendak dibuang Norwood namun mengarah ke dalam gawang sendiri.
Chelsea tampil dominan dengan menguasai lebih dari 70 persen penguasaan bola.
Namun demikian, lawan bukan tanpa peluang hanya saja belum berbuah gol sehingga skor 1-0 menyudahi babak pertama.
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Hasil Chelsea vs Sheffield
Chelsea vs Sheffield United
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Southampton
Leicester vs Manchester United
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