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Prediksi Bayern Munchen vs Lazio Liga Champion Leg 2 Malam Dini Hari Ini Live Vidio

Prediksi Skor Akhir Bayern Munchen vs Lazio Skor 3-0. Bayern Vs Lazio (Fußball Arena Munchen Munich) Live Vidio

Update Hasil Liga Champions 2020-2021 DISINI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champion leg 2 babak 16 besar akan berlangsung malam dini hari ini.

Pertandingan malam dini hari ini antara Chelsea vs Atletico Madrid dan Bayern Munchen vs Lazio.

Laga Chelsea vs Atletico Madrid dan Bayern Munchen vs Lazio berlangsung pada Kamis 18 Maret 2021 pukul 03.00 WIB.

Chelsea dan Bayern Munchen sementara unggul agregat jelang leg 2 babak 16 besar Liga Champions.

Pertandingan penentu hidup mati ini akan disiarkan secara langsung.

Siaran langsung melalui TV partner Uefa melalui Siaran Langsung dan Live Streaming SCTV Vidio.

Berikut jadwal dan jam tayang Liga Champions di SCTV / Vidio 17 - 18 Maret 2021:

Rabu 17 Maret 2021

03.00 WIB Real Madrid vs Atalanta ( SCTV )

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Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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