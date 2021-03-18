Breaking News:

Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Kamis 18 Maret 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live

Kamis, 18 Maret 2021 01:30 Cansu & Hazal 02:00 Jejak Kriminal 02:30 Sinema Spesial: Gentayangan Di Malam Jumat Kliwon 03:30 Tawa Sutra Balik Lagi

zoom-inlihat foto Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Kamis 18 Maret 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Kamis 18 Maret 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming ANTV bisa disaksikan melalui link di bawah ini.

Melalui Live streaming ANTV kamu bisa menyaksikan beragam program ANTV hari ini Kamis 18 Maret 2021.

Beberapa film hits yang bisa kamu tonton di antaranya Uttaran, Kulfi, Nazar dan Radha Krishna.

Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Kamis 18 Maret 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :

Kamis, 18 Maret 2021

01:30 Cansu & Hazal

02:00 Jejak Kriminal

02:30 Sinema Spesial: Gentayangan Di Malam Jumat Kliwon

03:30 Tawa Sutra Balik Lagi

04:30 Tuyul & Mbak yul Reborn

05:30 Vir The Robot Boy

06 : 30 Sheikh Chilli and Friendz

07:00 Rimba

07:30 Si Bulan

08:00 Santri Boy

08:30 Patriot Cilik

09:00 Naagin 2

09:45 Nazar

10:15 Yeh Hai Mohabbatein

13:00 Gopi

14:30 Uttaran

17: 30 Kulfi

19:00 Radha Krishna PunarMilan

21:00 Jodoh Wasiat Bapak Babak 2

23:00 Garis Tangan

Kulfi

Setelah hilang dan berpisah dengan Sikandar, si kecil Kulfi merasa kesepian dan bersedih.

Karena kerinduannya pada Sikandar, Kulfi lantas kabur dan akhirnya bertemu dengan Sikandar.

Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya?

Temukan jawabannya di KULFI setiap hari hanya di ANTV !!

Uttaran

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Live Streaming ANTV Hari Ini
live streaming antv kulfi hari ini
LIVE Streaming ANTV Uttaran Hari Ini
ACARA ANTV Sekarang Live
acara antv sekarang live kulfi
ANTV Klik Live Streaming Hari Ini
ANTV KLIK Live Streaming Online
antv tv online
Tv Online ANTV
doymelano
Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
tribun pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Berita Terkini Tribun Pontianak
Berita Populer
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Detik-detik Metor Jatuh di Banggai, Kilatan Cahaya Bersinar Hampir seterang Purnama
Viral Video Detik-detik Metor Jatuh di Banggai, Kilatan Cahaya Bersinar Hampir seterang Purnama
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan