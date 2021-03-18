Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Kamis 18 Maret 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live
Kamis, 18 Maret 2021 01:30 Cansu & Hazal 02:00 Jejak Kriminal 02:30 Sinema Spesial: Gentayangan Di Malam Jumat Kliwon 03:30 Tawa Sutra Balik Lagi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Kamis 18 Maret 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming ANTV bisa disaksikan melalui link di bawah ini.
Melalui Live streaming ANTV kamu bisa menyaksikan beragam program ANTV hari ini Kamis 18 Maret 2021.
Beberapa film hits yang bisa kamu tonton di antaranya Uttaran, Kulfi, Nazar dan Radha Krishna.
Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Kamis 18 Maret 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :
Setelah hilang dan berpisah dengan Sikandar, si kecil Kulfi merasa kesepian dan bersedih.
Karena kerinduannya pada Sikandar, Kulfi lantas kabur dan akhirnya bertemu dengan Sikandar.
Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya?
Temukan jawabannya di KULFI setiap hari hanya di ANTV !!
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Sumber: Tribun Pontianak