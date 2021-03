Pemkab Kubu Raya Luncurkan Geoportal dan WebGIS, Wujudkan Layanan Informasi Berbasis Geospasial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meluncurkan Sistem Informasi Geoportal dan WebGIS "Kepong Bakol", bertempat di Hotel Gardenia, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu 17 Maret 2021.

Untuk diketahui pula, Geoportal dan webGIS Kepong Bakol merupakan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi, untuk berbagai pakai data informasi geospasial tematik.

Yang dimana sistem tersebut dibentuk melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dalam hal ini, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyampaikan bahwa, peluncuran Geoportal dan WebGIS inipun sebagai strategi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam berupaya mengejar percepatan visi Kabupaten Kubu Raya Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius melalui Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Baca juga: Pemkab Kubu Raya Luncurkan Geoportal Guna Atasi Tumpang Tindih Program Pembangunan Daerah

Sehingga kata Muda, saat ini seluruh data penunjang kebutuhan data dalam pembangunan di Kabupaten Kubu Raya telah terintegrasi dan bersifat satu pintu.

"Terutama inikan upaya untuk bisa membuat pola kerjanya menjadi lebih terintegrasi maksimal. Sehingga kita menuju satu data semuanya. Dengan demikian dengan adanya geoportal ini juga akan membuat supaya semuanya ada keterpaduan dan menemukan irisan-irisannya," terang Muda Mahendrawan.

Ia menuturkan, data yang terdapat dalam Sistem Informasi Geospasial inipun sudah sangat lengkap dan akurat. Dimana data tersebut telah tersaji hingga kepada masing-masing rumah tangga.

Terlebih,ndata yang dibuat juga telah dalam sistem data berbasis secara by name, by address, by NIK, hingga by Infografis.

"Dan semua itu berbasiskan dari rumah tangga dan semua sektor. Baik pertanian, perikanan, peternakan, dan lainnya," katanya.

Sehingga, lanjut Bupati itu mengatakan nantinya tidak akan ada lagi ketimpang-tindihan program-program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun daerah.

"Sehingga ini dapat digunakan sebagai katalog data geospasial yang dapat digunakan dengan segmen pengguna Pemerintah Pusat, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta masyarakat umum," jelasnya.

"Misalnya semua program seperti bedah rumah tangga itu, sehingga tahu akses apa saja yang sudah difasilitasi pemerintah terhadap setiap rumah tangga. Sehingga juga akan menyatukan padukan suatu hal yang masih terjadi. Misalnya ketidak tepat sasaran. Contoh dalam subsidi maupun skema-skema penyaluran bantuan sosial, UKM, dan sebagainya," sambungnya.

Tak hanya itu, ungkap Muda pula bahwa sistem informasi ini juga berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dan dalam peluncuran ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Pengelolaan Dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG, Rachman Rifai, kemudian Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak, Kuncoro Wisnu, lalu seluruh Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta tamu undangan lainnya. (*)