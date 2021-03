UPDATE Skor Hasil Parma vs AS Roma - Baru 9 Menit, Giallorossi Dikejutkan Gol Mihaila, Skor 1-0

Ilustrasi - Gelandang Spanyol Lazio Luis Alberto (3rdL) melakukan selebrasi setelah mencetak gol keduanya dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia Lazio Roma vs AS Roma pada 15 Januari 2021 di stadion Olimpiade di Roma. Filippo MONTEFORTE / AFP (Filippo MONTEFORTE / AFP)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update skor hasil Parma vs AS Roma dalam lanjutan Liga Italia pekan 27, Minggu 14 Maret 2021 malam WIB.

Pertandingan Parma vs AS Roma berlangsung di Stadion Ennio Tardini, Kota Parma mulai pukul 21.00 WIB.

Baru 9 menit, AS Roma dikejutkan dengan gol tuan rumah melalui Valentin Mihaila.

Berawal dari akselerasi Dennis Man dari sisi kiri pertahanan AS Roma.

Ia lalu mengumpan ke dalam kotak penalti yang mengarah ke Man.

Man lalu membawa bola dan menedang rendah ke tengah gawang.

Gol, skor 1-0 hingga menit ke-20

Saksikan sisa laga Parma vs AS Roma melalui live streaming Vidio.com. Update hasil Parma vs AS Roma melalui live score.

Link live streaming dan live score hasil Parma vs AS Roma tersedia di bagian bawah artikel ini.

Tiga poin sangat penting bagi AS Roma demi berkesempatan menempati posisi ketiga Klasemen Serie A.