STREAMING Tinju Hari Ini Minggu 14 Maret Jadwal Tinju Dunia Benavidez Vs Ellis, Estrada Vs Gonzalez

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pecinta olahraga tinju hari ini Minggu 14 Maret 2021 akan disuguhkan pertandingan tinju dunia antara Juan Francisco Estrada versus Roman Gonzalez.

Kedua petarung ini sama-sama kuat dan diprediksi akan memnberikan tontonan yang menarik bagi penggemar tinju dunia.

Jadwal pertarungan keduanya mulai pukul 09.00 WIB.

Pertarungan lainnya yang disiarkan TVOne adalah David Benavidez Vs Ronald Ellis, pada waktu yang bersamaan.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia TVOne Minggu 14 Maret 2021 Live World Boxing TVOne Mulai Jam 09.00 WIB

David Benavidez Vs Ronald Ellis juga diprediksi akan memberikan suguhan menarik untuk para pecinta tinju dunia.

Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan pertarungan seru ini.

untuk mengetahui kekuatan kedua petarung Juan Francisco Estrada versus Roman Gonzalez berkut Tale of the Tape.

Tale of the Tape Estrada Vs Chocolatito

JUAN FRANCISCO ESTRADA

* Rekor: W-41, KO/TKO-28, L-3, D-0