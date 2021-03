Jadwal Tinju Dunia TVOne Minggu 14 Maret 2021 Live World Boxing TVOne Mulai Jam 09.00 WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertarungan Tinju Dunia di TVOne kembali digelar hari ini, Minggu 14 Maret 2021.

Duel yang akan ditayangkan TVOne adalah perebutan gelar juara dunia kelas menengah super WBC eliminasi antara David Benavidez vs Ronald Ellis.

Sesuai jadwal, laga ini akan digelar di Mohegan Sun Casino, Uncasville, AS, Live TVOne mulai pukul 09.00 WIB.

Apakah David "El Bandera Roja" Benavidez mampu mempertahankan kemenangan 100 persennya?

menaklukkan David? Ataukah Ronald "Akeem" Ellis bisa menjadi orang pertama yang

Saksikan duel David Benavidez Vs Ronald Ellis di Live World Boxing, Minggu 14 Maret 2021 mulai pukul 09.00 WIB, direncanakan live di tvOne.

Tale of the Tape David Benavidez Vs Ronald Ellis

DAVID BENAVIDEZ

* Nama: David Benavidez

* Rekor: 23 menang, 20 menang KO/TKO, tanpa imbang dan kalah

* Alias: El Bandera Roja / Red Flag