Live tvOne Benavidez Vs Ellis Siaran Langsung Tinju Dunia Juara WBC Minggu 14 Maret Jam 09.00 WIB

Live tvOne Benavidez Vs Ellis Minggu 14 Maret 2021 pukul 09.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan duel seru tinju dunia David Benavidez Vs Ronald Ellis disiarkan langsung tvOne, Minggu 14 Maret 2021 mulai pukul 09.00 WIB.

Sebelum partai puncak Benavidez Vs Ellis, ada sejumlah partai tambahan yang tidak kalah seru.

Link live streaming live world boxing tvOne adu jotos di atas ring, Benavidez Vs Ronald Ellis tersedia di artikel ini.

Mantan juara dunia kelas menengah Super WBC dua kali, David Benavidez kembali bertarung melawan rekan senegaranya, Ronald Ellis.

Keduanya beradu jotos di atas ring dalam perebutan gelar juara dunia Kelas Menengah Super WBC eliminasi, di Mohegan Sun Casino, Uncasville, AS, Minggu 14 Maret 2021 pagi WIB.

Baca juga: Jadwal Live Tinju Dunia Roman Gonzalez Vs Estrada Live Streaming DAZN Minggu 24 Maret 2021 Pagi WIB

Apakah David "El Bandera Roja" Benavidez mampu mempertahankan kemenangan 100 persennya?

Ataukah Ronald "Akeem" Ellis bisa menjadi orang pertama yang menaklukkan David?

Saksikan duel David Benavidez Vs Ronald Ellis di Live World Boxing, Minggu 14 Maret 2021 mulai pukul 09.00 WIB, direncanakan live di tvOne.

Tale of the Tape David Benavidez Vs Ronald Ellis

DAVID BENAVIDEZ